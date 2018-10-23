2018-10-23T18:29:13+03:00
Происшествия

В Пскове за попытку украсть коньяк и еду задержали мужчину

Сотрудники Росгвардии доставили его в полицию
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Росгвардейцы доставили незадачливого вора в полицию, после попытки украсть еду и коньяк.Росгвардейцы доставили незадачливого вора в полицию, после попытки украсть еду и коньяк.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека. Он пытался украсть из магазина еду и алкоголь. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, задержанного передали в руки сотрудников полиции.

На пульт сотрудников вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал от одного из охраняемого объекта. Экипаж группы задержания находился на тот момент на маршруте патрулирования. Получив сигнал, они прибыли в продуктовый магазина на Рижском проспекте. Где и произошло задержание похитителя.

Как стало известно, задержанный 22-летний пскович, попытался украсть из магазина бутылки коньяка и немного еды. Заметив злоумышленника, сотрудники магазина нажали на кнопку «Тревоги».

Сейчас мужчина передан в компетентные органы для выяснения всех обстоятельств.

В ведомстве напоминают, что за мелкое хищение чужого имущества предусматривается административная ответственность.

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