В Пскове за попытку украсть коньяк и еду задержали мужчину
В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека. Он пытался украсть из магазина еду и алкоголь. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, задержанного передали в руки сотрудников полиции.
На пульт сотрудников вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал от одного из охраняемого объекта. Экипаж группы задержания находился на тот момент на маршруте патрулирования. Получив сигнал, они прибыли в продуктовый магазина на Рижском проспекте. Где и произошло задержание похитителя.
Как стало известно, задержанный 22-летний пскович, попытался украсть из магазина бутылки коньяка и немного еды. Заметив злоумышленника, сотрудники магазина нажали на кнопку «Тревоги».
Сейчас мужчина передан в компетентные органы для выяснения всех обстоятельств.
В ведомстве напоминают, что за мелкое хищение чужого имущества предусматривается административная ответственность.