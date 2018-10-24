2018-10-24T09:28:54+03:00
Происшествия

В Псковской области четыре нарушителя пытались незаконно пересечь границу

Среди задержанных оказалась одна женщина
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Псковские пограничники поймали нарушителей , которые были близки к успеху.Псковские пограничники поймали нарушителей , которые были близки к успеху.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

В Печорском районе вблизи деревни Боброво пограничники поймали нарушителей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, задержанными оказались три соотечественника и один иностранец.

Поймали нарушителей пограничники буквально в 600 метрах от государственной границы. Ими оказались 30-летний гражданин одной из бывших союзных республик и трое его сообщников. Как стало известно, мужчина приехал в Санкт-Петербург на заработки по единовременной визе. Сильно просрочив срок ее действия, иностранец испугался, что въезд на территорию России ему теперь запретят.

Тогда мужчина обратился к своему знакомому из Ленинградской области, пообещав ему гонорар. Петербуржец согласился и поручился помощью своей знакомой, которая проживает в Печорском районе. Последняя, в свою очередь, нашла им «опытного проводника».

Злоумышленников задержали на 48 часов. За это время будет решена их дальнейшая судьба

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове действует общественная приемная, где принимаются голоса за «Великие имена России»
В Псковской области организуют точки для голосования в проекте «Великие имена России»
В Псковской области изменятся сроки выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет
Администрация Красногородского района скрывала информацию о своей деятельности
В Печорах в загоревшейся комнате погиб пенсионер
В Пскове за попытку украсть коньяк и еду задержали мужчину
Псковские пограничники на российско-эстонской границе задержали 8 иностранцев
Псковский аэропорт «Кресты» изменил расписание рейсов «Псков - Москва»
Псковские спортсменки выиграли девять медалей на окружном чемпионате и первенстве по плаванию
На территории Псковской области ожидается усиление ветра
Дюжина псковичей выйдет на старт забега «Самый смелый папа»
Мошенники обманули жителей Псковской области почти на 14 тысяч рублей
Четыре жилых комплекса увидят участники Тура по новостройкам в Пскове
В Пскове в деревне Череха планируется строительство спортивной площадки
Хулигана задержали в кафе Великих Лук
Псковские пограничники не дали незаконно ввезти в Россию 22 тонны металла
В Пскове автобус №4 будет заезжать в аэропорт по новому расписанию
В Пскове полицейские задержали двух женщин, изнасиловавших свою подругу
В Опочецком района из-за небезопасного обгона пострадал водитель
В Пскове с ДТП на Юбилейной скорая увезла пострадавшего пешехода
В Пскове откроется выставка, посвященная 100-летию с момента основания Комсомола