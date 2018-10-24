В Псковской области четыре нарушителя пытались незаконно пересечь границу

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-24T09:28:54+03:00

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В Печорском районе вблизи деревни Боброво пограничники поймали нарушителей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, задержанными оказались три соотечественника и один иностранец.

Поймали нарушителей пограничники буквально в 600 метрах от государственной границы. Ими оказались 30-летний гражданин одной из бывших союзных республик и трое его сообщников. Как стало известно, мужчина приехал в Санкт-Петербург на заработки по единовременной визе. Сильно просрочив срок ее действия, иностранец испугался, что въезд на территорию России ему теперь запретят.

Тогда мужчина обратился к своему знакомому из Ленинградской области, пообещав ему гонорар. Петербуржец согласился и поручился помощью своей знакомой, которая проживает в Печорском районе. Последняя, в свою очередь, нашла им «опытного проводника».

Злоумышленников задержали на 48 часов. За это время будет решена их дальнейшая судьба