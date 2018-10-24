В Печорах в загоревшейся комнате погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-24T10:11:36+03:00

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В Печорах на улице Совхозной в жилом доме произошёл пожар. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, в пожаре погиб человек. Этим погибшим оказался 64-летний местный житель.

– В загоревшемся жилом доме по полной площади выгорела комната площадью три на четыре метра. Сотрудникам пожарно-спасательной части удалось спасти сам жилой дом, – сообщил Юрий Черепицкий. – Причина пожара же пока не установлена. Сейчас над этим работают дознаватели.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что о самом возгорании на пульт сообщили ночью 24 октября. На вызов отреагировала пожарно-спасательная часть № 23. На место происшествия выехали пять сотрудников на двух автоцистернах. Эта бригада добралась до горящего здания уже через пять минут. Уже через пять минут работы пожар удалось локализовать, а ещё через десять минут – окончательно с ним разобраться.