Администрация Красногородского района скрывала информацию о своей деятельности
Прокуратура Красногородского района выявила нарушение требований Федерального закона, согласно которому информация о деятельности органов местного самоуправления должна быть в открытом доступе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, местная администрация размещала не все сведения о своих действиях в интернете.
– На официальном сайте местной администрации отсутствует важная информация о деятельности главы района, заместителя главы и депутатов сельского поселения, – сообщили в ведомстве.
Таким образом, население не могло узнать о доходах местной власти, об их имуществе, об имеющихся в администрации вакансиях и другую не менее важную информацию.
В связи с этим прокурор района потребовал у администрации устранить выявленные нарушения закона в кратчайшие сроки.
Требования прокурора выполнены, сайт администрации дополнили важной информацией и необходимыми сведениями. К виновным применено дисциплинарное наказание.