Администрация Красногородского района скрывала информацию о своей деятельности

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-24T10:31:56+03:00

Жители не могли видеть всех сведений о деятельности органов местного самоуправления

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Прокуратура Красногородского района выявила нарушение требований Федерального закона, согласно которому информация о деятельности органов местного самоуправления должна быть в открытом доступе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, местная администрация размещала не все сведения о своих действиях в интернете.

– На официальном сайте местной администрации отсутствует важная информация о деятельности главы района, заместителя главы и депутатов сельского поселения, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, население не могло узнать о доходах местной власти, об их имуществе, об имеющихся в администрации вакансиях и другую не менее важную информацию.

В связи с этим прокурор района потребовал у администрации устранить выявленные нарушения закона в кратчайшие сроки.

Требования прокурора выполнены, сайт администрации дополнили важной информацией и необходимыми сведениями. К виновным применено дисциплинарное наказание.