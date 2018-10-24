2018-10-24T11:16:49+03:00
Общество

В Псковской области изменятся сроки выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет

Ранее пособия выплачивались работодателями, теперь их будут получать в фонде социального страхования
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Мамам необходимо прийти на работу до 1 января 2019 года и написать заявление о том, что она будет получать пособия напрямую в Фонде социального страхования.Мамам необходимо прийти на работу до 1 января 2019 года и написать заявление о том, что она будет получать пособия напрямую в Фонде социального страхования.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Псковская область вступит в пилотный проект «Прямые выплаты». Как сообщили «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе ГУ Псковского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, граждан ждут прямые выплаты пособий, в том числе и мамам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Ранее пособия выплачивали работодатели своим сотрудникам.

Учитывая, что в последнее время очень много организаций находятся в бедственном положении и зачастую объявляют себя банкротами, работники находятся в подвешенном состоянии.

– Государство решило не оставлять сотрудников таких предприятий без выплат, - сообщили в ведомстве.

Теперь мамочки будут гарантировано получать пособия, вне зависимости от ситуации у работодателя. Для этого каждой маме необходимо прийти на работу до 1 января 2019 года и написать заявление о том, что она будет получать пособия напрямую в Фонде социального страхования.

Полученное заявление работодатель должен передать в Фонд социального страхования. Если в указанный срок этого не сделать, то выплаты за январь мамы не получат. Вся ответственность за отправку заявлений лежит на работодателе.

В пилотном проекте «Прямые выплаты» уже участвуют 39 регионов, и со следующего года к ним присоединится Псковская область.

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