2018-10-24T13:41:21+03:00
Общество

В Псковской области организуют точки для голосования в проекте «Великие имена России»

Около 50 волонтёров расскажут псковичам как можно дать новое имя аэропорту в областной столице
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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До 28 октября выбрать новое название для аэропорта "Кресты" можно на официальном сайте «ВеликиеИмена.рф».До 28 октября выбрать новое название для аэропорта "Кресты" можно на официальном сайте «ВеликиеИмена.рф».Фото: Владимир Кольцов
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В Псковской области пройдут пикеты, задача которых привлечь к голосованию в проекте «Великие имена России», как можно больше людей. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом заявили координаторы проекта на встрече с журналистами.

– Мы проводили тренинги, инсценировали различные ситуации, которые могут произойти. Таким образом, были обучены порядка 50 волонтеров, – сообщил координатора волонтерского сопровождения конкурса Евгений Рудый. – Они будут распространять листовки с информацией о конкурсе в вечернее время в людных точках города. На железнодорожном вокзале, на площади Ленина и в других населенных местах с полшестого до полвосьмого.

Волонтеры будут раздавать листовки, в которых жители региона узнают об этапах конкурса, о площадках для голосования.

– Голосование проходит на официальном сайте «ВеликиеИмена.рф». Внести в список имен-претендентов свой вариант можно до 28 октября. Кандидатура войдет в список после получения 500 голосов поддержки, – сообщил секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

КСТАТИ

На данный момент в списке претендентов, предложенном Общественной палатой Псковской области, шесть имен. К 5 декабря список сократиться до трех имен, из которых выберут только одно. Этим именем назовут аэропорт в Пскове.

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