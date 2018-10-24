2018-10-24T14:36:09+03:00
Общество

В Пскове действует общественная приемная, где принимаются голоса за «Великие имена России»

От мнения населения зависит, именем какого великого соотечественника будет назван псковский аэропорт
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Со всеми вопросами о проекте "Великие имена России" можно обратиться в общественную приемную.Со всеми вопросами о проекте "Великие имена России" можно обратиться в общественную приемную.Фото: Ирина ПОТАПОВА
Изменить размер текста:

В Пскове действует общественная приемная проекта «Великие имена России», где можно уточнить интересующие вопросы, а позже можно будет проголосовать. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщили координаторы проекта на встрече с журналистами 24 октября.

- На 2 этапе из 40 кандидатур было выбрано всего шесть имен. Именно они сейчас размещены на сайте проекта «Великие имена России». На третьем этапе в результате голосования граждан и исследований ВЦИОМ будут выбраны 3 имени. Это имя будет определено в ходе Всероссийского форума волонтеров 5 декабря в Москве, - сообщил секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

Общественная приемная работает с 12 октября. С 1 ноября она переместится на Октябрьский проспект, дом 11. Прийти на прием можно по будням с 10.00 до 17.00.

- Голосование уже началось и продлится оно до 30 ноября. Главный принцип голосования: один голос, один аэропорт, одно имя, - подытожил Анатолий Мультах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области организуют точки для голосования в проекте «Великие имена России»
В Псковской области изменятся сроки выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет
Администрация Красногородского района скрывала информацию о своей деятельности
В Печорах в загоревшейся комнате погиб пенсионер
В Псковской области четыре нарушителя пытались незаконно пересечь границу
В Пскове за попытку украсть коньяк и еду задержали мужчину
Псковские пограничники на российско-эстонской границе задержали 8 иностранцев
Псковский аэропорт «Кресты» изменил расписание рейсов «Псков - Москва»
Псковские спортсменки выиграли девять медалей на окружном чемпионате и первенстве по плаванию
На территории Псковской области ожидается усиление ветра
Дюжина псковичей выйдет на старт забега «Самый смелый папа»
Мошенники обманули жителей Псковской области почти на 14 тысяч рублей
Четыре жилых комплекса увидят участники Тура по новостройкам в Пскове
В Пскове в деревне Череха планируется строительство спортивной площадки
Хулигана задержали в кафе Великих Лук
Псковские пограничники не дали незаконно ввезти в Россию 22 тонны металла
В Пскове автобус №4 будет заезжать в аэропорт по новому расписанию
В Пскове полицейские задержали двух женщин, изнасиловавших свою подругу
В Опочецком района из-за небезопасного обгона пострадал водитель
В Пскове с ДТП на Юбилейной скорая увезла пострадавшего пешехода
В Пскове откроется выставка, посвященная 100-летию с момента основания Комсомола