В Пскове действует общественная приемная, где принимаются голоса за «Великие имена России»

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-24T14:36:09+03:00

Со всеми вопросами о проекте "Великие имена России" можно обратиться в общественную приемную. Фото: Ирина ПОТАПОВА

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В Пскове действует общественная приемная проекта «Великие имена России», где можно уточнить интересующие вопросы, а позже можно будет проголосовать. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщили координаторы проекта на встрече с журналистами 24 октября.

- На 2 этапе из 40 кандидатур было выбрано всего шесть имен. Именно они сейчас размещены на сайте проекта «Великие имена России». На третьем этапе в результате голосования граждан и исследований ВЦИОМ будут выбраны 3 имени. Это имя будет определено в ходе Всероссийского форума волонтеров 5 декабря в Москве, - сообщил секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

Общественная приемная работает с 12 октября. С 1 ноября она переместится на Октябрьский проспект, дом 11. Прийти на прием можно по будням с 10.00 до 17.00.

- Голосование уже началось и продлится оно до 30 ноября. Главный принцип голосования: один голос, один аэропорт, одно имя, - подытожил Анатолий Мультах.