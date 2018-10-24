Гостям острова Белова скоро придется платить туристический сбор
Гостям Талабских островов в скором времени придется платить туристический сбор. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такую инициативу главы региона могут поддержать в правительстве России.
Эта инициатива была предложена во время рабочего визита Михаила Ведерникова в Москву. Если правительство поддержит предложений, то на острове с туристов будет взыматься плата. Эти деньги будут направляться на развитие Талабских островов. Таким образом они войдут в список к курортным городам, где уже практикуется такая мера (курорты Ставропольского, Алтайского края, Республики Крым).
Кроме этого глава региона обсудил с представителями правительства насущные вопросы об обращении с коммунальными отходами в области, сохранении памятников архитектуры,
КСТАТИ
Совсем недавно Талабские острова оказались на грани экологической катастрофы. Жители населенных пунктов и гости сбрасывали свой мусор во все возможные канавы. Новый региональный оператор пообещал навести там порядок и провел там уборку вместе с волонтерами.