2018-10-24T17:13:56+03:00
Общество

Гостям острова Белова скоро придется платить туристический сбор

Инициативу губернатора Псковской области могут поддержать в правительстве России
Виталий Суриков
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Туристский сбор позволит развивать Талабские острова, чтобы гостям было на них удобно. Фото: Ирина Стрижак.Туристский сбор позволит развивать Талабские острова, чтобы гостям было на них удобно. Фото: Ирина Стрижак.
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Гостям Талабских островов в скором времени придется платить туристический сбор. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такую инициативу главы региона могут поддержать в правительстве России.

Эта инициатива была предложена во время рабочего визита Михаила Ведерникова в Москву. Если правительство поддержит предложений, то на острове с туристов будет взыматься плата. Эти деньги будут направляться на развитие Талабских островов. Таким образом они войдут в список к курортным городам, где уже практикуется такая мера (курорты Ставропольского, Алтайского края, Республики Крым).

Кроме этого глава региона обсудил с представителями правительства насущные вопросы об обращении с коммунальными отходами в области, сохранении памятников архитектуры,

КСТАТИ

Совсем недавно Талабские острова оказались на грани экологической катастрофы. Жители населенных пунктов и гости сбрасывали свой мусор во все возможные канавы. Новый региональный оператор пообещал навести там порядок и провел там уборку вместе с волонтерами.

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