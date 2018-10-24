Больше трех килограммов конопли таможенники не пустили в Псковскую область

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-24T18:00:14+03:00

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В Печорском районе таможенники задержали больше трех килограмм конопли. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе таможенного управления, гражданин Эстонии вез их в своей машине.

Товар был не задекларирован. Таможенникам удалось найти семена конопли только после осмотра автомобиля иностранца вместе со служебной собакой. Никаких документов мужчина вместе с семенами предоставить не смог. Поэтому груз направили на фитосанитарный контроль.

Гражданин Эстонии рассказал надзорному органу, что он вегетарианец, поэтому возит эти семена везде с собой в поездках. Он употребляет их в пищу. Мужчина взял их с собой и в этот раз, когда направлялся в Россию. Сюда он собирался ехать надолго.

Против иностранца возбуждено дело об административном правонарушении. За попытку провоза незадекларированных грузов мужчина, скорее всего, заплатит штраф.