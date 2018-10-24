2018-10-24T19:14:16+03:00
Происшествия

В Псковской области задержали подростка, совершившего насилие над детьми

Юношу подозревают в нарушении половой неприкосновенности детей, возраст которых меньше четырнадцати лет
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Юному насильнику грозить суровое наказание в виде 10 лет колонии.Юному насильнику грозить суровое наказание в виде 10 лет колонии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Псковской области задержан подросток, которого подозревают в сексуальном насилии малолетних детей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, задержанному предъявляют обвинение в надругательстве над детьми, не достигшими четырнадцатилетнего возраста.

- Мы обратились в суд с требованием заключить подозреваемого под стражу на время следствия, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, на протяжении двух дней, 19 и 20 октября, пятнадцатилетний подросток приходил домой к пострадавшим. Там он совершал действия сексуального характера над малолетними, пользуясь их беспомощьностью. Злоумышленник выбирал то время, когда родители детей были на работе.

- Несмотря на юный возраст, у подростка есть все шансы попасть в колонию на 10 лет за надругательства над детьми, - сообщили в структуре.

В настоящее время ведется следствие. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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