В Псковской области задержали подростка, совершившего насилие над детьми

СЕГОДНЯ 19:11 2018-10-24T19:14:16+03:00

Юношу подозревают в нарушении половой неприкосновенности детей, возраст которых меньше четырнадцати лет

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В Псковской области задержан подросток, которого подозревают в сексуальном насилии малолетних детей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, задержанному предъявляют обвинение в надругательстве над детьми, не достигшими четырнадцатилетнего возраста.

- Мы обратились в суд с требованием заключить подозреваемого под стражу на время следствия, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, на протяжении двух дней, 19 и 20 октября, пятнадцатилетний подросток приходил домой к пострадавшим. Там он совершал действия сексуального характера над малолетними, пользуясь их беспомощьностью. Злоумышленник выбирал то время, когда родители детей были на работе.

- Несмотря на юный возраст, у подростка есть все шансы попасть в колонию на 10 лет за надругательства над детьми, - сообщили в структуре.

В настоящее время ведется следствие. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.