2018-10-25T11:34:57+03:00
Общество

В Дедовичском районе муниципальное предприятие незаконно завышало плату за утилизацию мусора

Тарифы в два раза выше, чем это положено по закону
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Жители Дедовичей переплачивали за вывоз и утилизацию мусора.Жители Дедовичей переплачивали за вывоз и утилизацию мусора.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Прокуратура Дедовичского района проверила, как соблюдается жилищное законодательство. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, местное муниципальное предприятие ЖКХ незаконно завышало плату за вывоз и захоронение мусора.

Накануне в надзорный орган с жалобой обратилась жительница райцентра. По ее мнению за некоторые коммунальные счета она переплачивает. В ходе проверки выяснилось, что МП ЖКХ устанавливает стоимость за утилизацию мусора по старым тарифам.

- В июле 2018 года Государственный комитет Псковского региона по тарифам и энергетике издал приказ о новых тарифах. Согласно документу стоимость данной коммунальной услуги должна быть около 90 рублей вместо 200 рублей за кубический метр. Местная управляющая компания высылала счета, не учитывая новых постановлений, - сообщили в ведомстве.

Прокурор района потребовал устранить нарушение закона в кратчайшие сроки. Требования предприятие выполнило. Местным гражданам сделали перерасчет, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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