В Дедовичском районе муниципальное предприятие незаконно завышало плату за утилизацию мусора
Прокуратура Дедовичского района проверила, как соблюдается жилищное законодательство. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, местное муниципальное предприятие ЖКХ незаконно завышало плату за вывоз и захоронение мусора.
Накануне в надзорный орган с жалобой обратилась жительница райцентра. По ее мнению за некоторые коммунальные счета она переплачивает. В ходе проверки выяснилось, что МП ЖКХ устанавливает стоимость за утилизацию мусора по старым тарифам.
- В июле 2018 года Государственный комитет Псковского региона по тарифам и энергетике издал приказ о новых тарифах. Согласно документу стоимость данной коммунальной услуги должна быть около 90 рублей вместо 200 рублей за кубический метр. Местная управляющая компания высылала счета, не учитывая новых постановлений, - сообщили в ведомстве.
Прокурор района потребовал устранить нарушение закона в кратчайшие сроки. Требования предприятие выполнило. Местным гражданам сделали перерасчет, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.