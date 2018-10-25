В псковском фотоконкурсе «Котябрь» определились промежуточные лидеры

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-25T11:34:08+03:00

За кошку по кличке Николь проголосовали 95 раз. Фото: Алёна Веретюк.

Ситуация еще может измениться, если активно голосовать за своего питомца

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В фотоконкурсе «Котябрь» продолжается голосование за питомцев. Все пушистые участники достойны победы, но подарки получит только тройка лидеров. Чтобы питомец попал на призовые места, его нужно поддерживать и активно за него голосовать.

Сейчас, по состоянию на утро 25 октября, можно назвать трех участников, которые вырывались вперед по количеству голосов. Это чудесный котик Бонифаций Марины Федоровой, упитанный питомец Арины Мясниковой и обворожительный питомец по кличке Николь Алены Веретюк.

Бонифаций уже взрослый и серьезный мужчина, ему без пяти минут 8 лет. Как сообщила хозяйка котика, в семье его обожают, не смотря на его своенравный характер. На данный момент у брутального Бонифация 62 голоса.

С незначительным отрывом в 4 голоса вырывается вперед пушистый питомец Арины. У котика 66 голосов и он пока занимает второе место в «Котябре».

Ну и лидер голосования - красавица Николь. У вислоухой британки 95 поклонников. Такое количество голосов, видимо, связано с не менее красивым букетом роз у лапок питомца.

КОНКРЕТНО

Голосовать за питомцев идем сюда. Партнерами фотоконкурса «Котябрь» стали: ветеринарная клиника «Любовь и забота», салон «GROOM ROOM», магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа», салон стрижек для собак и кошек «Городской стиль», ветеринарная клиники «Юрлемат».