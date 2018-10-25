В Великих Луках полицейские поймали похитителя телефона до того, как узнали о преступлении

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-25T12:20:06+03:00

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В Великих Луках сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленника не пришлось долго искать.

В ночь на 24 октября экипаж роты ППС патрулировал город, когда произошел инцидент. На проспекте Гагарина стражи порядка увидели, как из местного кафе выбежал человек с телефоном в руке. Такая картина силовикам показалась подозрительной, и они решили побеседовать с неизвестным. Вот только у мужчины такого желания не возникло. Заметив полицейских, он решил избавиться от улики и выбросил телефон на землю. Но злоумышленнику это не помогло.

- В заведении сотрудники службы выяснили, что телефон украден у 26-летней посетительницы кафе. Для выяснения всех обстоятельств, 42-летнего местного жителя отвезли в отделение полиции. Там задержанный признался в содеянном, - сообщили в ведомстве.

На данный момент похищенное изъяли. Ведутся проверки.