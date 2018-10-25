В Великих Луках злоумышленник украл шесть тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-25T12:31:48+03:00

Мужчина обрадовался оплошности великолучанки и забрал из банкомата ее деньги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Великих Луках задержали мужчину, укравшего шесть тысяч рублей из банкомата. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, деньги принадлежат предыдущему пользователю аппарата.

Как выяснилось, местная жительница сняла деньги в банкомате торгового центра на Октябрьском проспекте. Сумма была приличная - шесть тысяч рублей.

- Банковскую карту великолучанка забрала, но взять деньги из купюроприемника забыла. Этой оплошностью воспользовался следующий клиент аппарата. Мужчина не постеснялся забрать чужие деньги и потратить их на собственные нужды, - сообщили в ведомстве.

Опомнилась горожанка только в маршрутке, когда уехала по личным делам. Вернувшись в торговый центр, своих денег в банкомате женщина не обнаружила. После этого она обратилась за помощью в полицию.

Установить личность злоумышленника помогла запись с камеры видеонаблюдения. Преступника задержали, им оказался 58-летний безработный мужчина. В отделении полиции задержанный признался в содеянном.