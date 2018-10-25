На территории Псковской области за 9 месяцев 2018 года найдено 134 поддельные купюры

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-25T13:52:45+03:00

Чаще всего преступники подделывают пятитысячные купюры, а потом разменивают их в мелких магазинчиках. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В сравнении с прошлым годом показатели уменьшились почти на 10%

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Банк России обнаружил в Псковской области 134 поддельные банкноты за девять месяцев 2018 года. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России, по сравнению с прошлым годом количество фальшивых купюр уменьшилось почти на 10%.

В период с января по сентябрь 2018 года в Пскове и в Великих Луках выявили 97 фальшивок номиналом 5 000 рублей, 35 купюр номиналом 1 000 рублей и две стодолларовые поддельные банкноты. Фальшивок меньшего номинала 500, 100, 50 и 10 рублей не обнаружено.

- Чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Тысячные банкноты печатают реже. Но они охотнее используются при расчетах, поэтому вероятность найти их в своем кошельке выше, - сообщили в ведомстве.

Большинство фальшивых купюр, обычно, низкого качества. Так как они печатаются на обычном струйном принтере по трафарету. Такую подделку обнаружить легко. Особенно если учесть, что качество и количество отличительных признаков постоянно растет. Но крупные купюры следует всегда проверять на подлинность, советуют в Банках.