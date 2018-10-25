В Себеже заключенный попался на наркопреступлении и мелком взяточничестве

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-25T14:04:17+03:00

Правоохранительные органы наказали сразу двух человек: заключенного - за инициативу, а надзирателя - за пособничество. Фото: Тимур ХАНОВ

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В Себеже отбывающего наказание в исправительной колонии №6 признали виновным в двух преступления. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, арестанту добавили год за мелкое взяточничество и попытку незаконно приобрести наркотики.

- Находясь в исправительной колонии строгого режима, осужденный подкупил надзирателя, чтобы тот пронес на режимную территорию наркотические вещества. Взятку он перевел через электронную платежную систему в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Арестант и раньше проворачивал подобные действия. Но разоблачили их, когда во время внепланового личного досмотра у заступающего на дежурство надзирателя нашли наркотическое вещество - гашиш.

Заключенному за два новых преступления добавили один год к старому сроку. А младшего инспектора группы надзора уволили и обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.