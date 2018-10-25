В Псковской области дети-сироты не будут платить взносы за капремонт и содержание общедомового имущества
В Псковской области дети-сироты не будут платить за содержание общедомового имущества и взнос за капремонт. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», такую инициативу поддержали представители Псковского областного Собрания депутатов.
К этой категории относятся и молодые псковичи, которые потеряли родителей. Пока они обучаются в университете или колледже, можно будет не платить эти коммунальные платежи.
Так же депутаты пересмотрели процесс выплаты вознаграждения приемным родителям. В законе поменяли формулировку «образовательные организации» на «общеобразовательные организации». Если ребенок продолжает учиться в указанных заведениях, приемные родители получат денежное вознаграждение.
КСТАТИ
Дети-сироты имеют приоритетное право для поступления на бюджетное место в учебных учреждениях. На время учебы государство берет их обеспечение на себя.