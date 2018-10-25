2018-10-25T15:39:27+03:00
Общество

В Псковской области многодетные семьи и родители детей-инвалидов могут не платить налог за транспорт

Однако есть одно условие: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Многодетные семьи могут не платить налог за один автомобиль .Многодетные семьи могут не платить налог за один автомобиль .Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Псковской области государственная поддержка коснется ряда социально незащищенных категорий людей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, от транспортного налога освобождаются малообеспеченные многодетные семьи и родители детей-инвалидов.

- Тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, будет предоставлена льгота. Один из родителей (опекун, усыновитель, попечитель) сможет не оплачивать транспортный налог. Но льготы распространяются только на один транспорт, - сообщили в ведомстве.

Налогом не будут облагаться легковые машины и грузовой транспорт с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. А также автобусы до 200 лошадиных сил.

В ведомстве также отметили, что за получением данных льгот нужно обратиться в налоговые органы. Таким образом, в 2016 году около 140 малообеспеченных многодетных семей получили льготы на общую сумму 250 тысяч рублей.

КСТАТИ

Узнать о новых льготах для детей-сирот можно узнать здесь.

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