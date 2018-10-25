Определились фаворитки первого дня голосования за «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-25T17:23:37+03:00

Примечательно, что дистанция между третьим и четвёртым местом - 4 лайка Фото: Татьяна Родина

Изменить размер текста: A A

Закончился первый день голосования за победительницу конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомольской правды – Псков». Читатели определили тройку лидеров.

По результатам, вперёд вырвалась первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Полина Василенко. Эта 16-летняя девушка набрала 80 лайков. Её ближайшая преследовательница – одиннадцатиклассница псковского многопрофильного правового лицея № 8 Мария Бедрикова. За 17-летнюю выпускницу отдали 64 голоса. На третьем месте – третьекурсница факультета менеджмента колледжа ПсковГУ, учащаяся по специальности «Гостиничное дело», Кристина Нетесова. Читатели поддержали 18-летнюю конкурсантку 22 раза.

На пятки бронзовой фаворитке наступает другая студентка факультета менеджмента ПсковГУ Илона Кепеть. У этой 21-летней четверокурсницы – 18 лайков.

КСТАТИ

Раз в день голосовать можно за любое количество конкурсанток. Нужно лишь через соцсеть авторизоваться на сайте псковской «Комсомолки». Голосование за «Мисс Пскова – 2018» по версии «Комсомольской правды – Псков» продлится до 22 ноября. Победительницу объявят 24 ноября, на финале в «Простории».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять спортсменок «Мисс Псков – 2018»

Кто из претенденток занимается спортом и каким?