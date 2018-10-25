Определились фаворитки первого дня голосования за «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки»
Закончился первый день голосования за победительницу конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомольской правды – Псков». Читатели определили тройку лидеров.
По результатам, вперёд вырвалась первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Полина Василенко. Эта 16-летняя девушка набрала 80 лайков. Её ближайшая преследовательница – одиннадцатиклассница псковского многопрофильного правового лицея № 8 Мария Бедрикова. За 17-летнюю выпускницу отдали 64 голоса. На третьем месте – третьекурсница факультета менеджмента колледжа ПсковГУ, учащаяся по специальности «Гостиничное дело», Кристина Нетесова. Читатели поддержали 18-летнюю конкурсантку 22 раза.
На пятки бронзовой фаворитке наступает другая студентка факультета менеджмента ПсковГУ Илона Кепеть. У этой 21-летней четверокурсницы – 18 лайков.
КСТАТИ
Раз в день голосовать можно за любое количество конкурсанток. Нужно лишь через соцсеть авторизоваться на сайте псковской «Комсомолки». Голосование за «Мисс Пскова – 2018» по версии «Комсомольской правды – Псков» продлится до 22 ноября. Победительницу объявят 24 ноября, на финале в «Простории».
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