2018-10-25T17:23:37+03:00
Конкурсы и тесты

Определились фаворитки первого дня голосования за «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки»

Две конкурсантки значительно опережают соперниц
Раиса Семёнова
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Примечательно, что дистанция между третьим и четвёртым местом - 4 лайкаПримечательно, что дистанция между третьим и четвёртым местом - 4 лайкаФото: Татьяна Родина
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Закончился первый день голосования за победительницу конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомольской правды – Псков». Читатели определили тройку лидеров.

По результатам, вперёд вырвалась первокурсница отделения архитектуры колледжа ПсковГУ Полина Василенко. Эта 16-летняя девушка набрала 80 лайков. Её ближайшая преследовательница – одиннадцатиклассница псковского многопрофильного правового лицея № 8 Мария Бедрикова. За 17-летнюю выпускницу отдали 64 голоса. На третьем месте – третьекурсница факультета менеджмента колледжа ПсковГУ, учащаяся по специальности «Гостиничное дело», Кристина Нетесова. Читатели поддержали 18-летнюю конкурсантку 22 раза.

На пятки бронзовой фаворитке наступает другая студентка факультета менеджмента ПсковГУ Илона Кепеть. У этой 21-летней четверокурсницы – 18 лайков.

КСТАТИ

Раз в день голосовать можно за любое количество конкурсанток. Нужно лишь через соцсеть авторизоваться на сайте псковской «Комсомолки». Голосование за «Мисс Пскова – 2018» по версии «Комсомольской правды – Псков» продлится до 22 ноября. Победительницу объявят 24 ноября, на финале в «Простории».

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