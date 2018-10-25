В Острове наградили сотрудника ГИБДД, спасшего из пожара пенсионерку
В администрации Островского района на торжественной церемонии наградили лейтенанта полиции Александра Иванова, который спас из пожара местную жительницу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, героя поощрили денежной премией.
После того, как озвучили приказ о награждении, начальник управления, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин лично премировал инспектора ГИБДД Александра Иванова. Глава Островского района также присоединился к поздравлениям и со словами благодарности вручил герою Почетную грамоту.
– Его поступок служит достойным примером для подрастающего поколения. Благодаря таким сотрудникам растет авторитет ведомства и доверие граждан к правоохранительным органам, – сообщил Юрий Инстранкин.
На награждение пришли коллеги, друзья, знакомые и, конечно, близкие Александра. Жене героя под аплодисменты присутствующих вручили букет цветов.
КСТАТИ
Этот мужественный подвиг Александр Иванов совершил 6 октября 2018 года. Пенсионерку с большим количеством ожогов доставили в больницу.