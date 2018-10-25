В Псковской области повысится стоимость капитального ремонта

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-25T18:19:52+03:00

Объявили, что такие зменения не обоснованы экономически, но рассчитаны, исходя из принципа доступности этого платежа для граждан. Фото: Олег УКЛАДОВ

В домах без лифта – на 31 копейку, в многоэтажках – на 36 копеек

Изменить размер текста: A A

В Псковской области минимальный взнос на капитальный ремонт увеличится. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», этот вопрос обсудили на 25-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

Стоимость рассчитали в Государственном комитете по Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

– С 2019 года в многоквартирных домах без лифтов стоимость минимального взноса на капремонт увеличится на 31 копейку, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, жильцы этих домов будут платить около 7 рублей за один квадратный метр. Помимо того, в многоэтажных домах, в которых установлен лифт, взнос увеличится на 36 копеек. Соответственно стоимость минимального взноса жителей составит почти 8 рублей за квадратный метр жилья.

В ходе обсуждения также отметили, что данные изменения не обоснованы экономически. Они рассчитаны, исходя из принципа доступности этого платежа для граждан.

КСТАТИ

Дети-сироты могут не оплачивать счета за капитальный ремонт.