2018-10-25T18:19:52+03:00
Общество

В Псковской области повысится стоимость капитального ремонта

В домах без лифта – на 31 копейку, в многоэтажках – на 36 копеек
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Объявили, что такие зменения не обоснованы экономически, но рассчитаны, исходя из принципа доступности этого платежа для граждан.Объявили, что такие зменения не обоснованы экономически, но рассчитаны, исходя из принципа доступности этого платежа для граждан.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Псковской области минимальный взнос на капитальный ремонт увеличится. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», этот вопрос обсудили на 25-й сессии Псковского областного собрания депутатов.

Стоимость рассчитали в Государственном комитете по Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

– С 2019 года в многоквартирных домах без лифтов стоимость минимального взноса на капремонт увеличится на 31 копейку, – сообщили в ведомстве.

Таким образом, жильцы этих домов будут платить около 7 рублей за один квадратный метр. Помимо того, в многоэтажных домах, в которых установлен лифт, взнос увеличится на 36 копеек. Соответственно стоимость минимального взноса жителей составит почти 8 рублей за квадратный метр жилья.

В ходе обсуждения также отметили, что данные изменения не обоснованы экономически. Они рассчитаны, исходя из принципа доступности этого платежа для граждан.

КСТАТИ

Дети-сироты могут не оплачивать счета за капитальный ремонт.

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