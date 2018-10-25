В Псковской области повысится стоимость капитального ремонта
В Псковской области минимальный взнос на капитальный ремонт увеличится. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», этот вопрос обсудили на 25-й сессии Псковского областного собрания депутатов.
Стоимость рассчитали в Государственном комитете по Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
– С 2019 года в многоквартирных домах без лифтов стоимость минимального взноса на капремонт увеличится на 31 копейку, – сообщили в ведомстве.
Таким образом, жильцы этих домов будут платить около 7 рублей за один квадратный метр. Помимо того, в многоэтажных домах, в которых установлен лифт, взнос увеличится на 36 копеек. Соответственно стоимость минимального взноса жителей составит почти 8 рублей за квадратный метр жилья.
В ходе обсуждения также отметили, что данные изменения не обоснованы экономически. Они рассчитаны, исходя из принципа доступности этого платежа для граждан.
КСТАТИ
Дети-сироты могут не оплачивать счета за капитальный ремонт.