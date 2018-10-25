В Пскове телефонные мошенники завладели деньгами двух псковичек

СЕГОДНЯ 18:57 2018-10-25T18:57:15+03:00

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Сотрудники псковского следственного отдела расследуют два уголовных дела по факту телефонного мошенничества. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, во время телефонного разговора злоумышленники обманным путем получили от псковичек деньги на сумму 35 тысяч рублей.

– Одна женщина, пенсионерка, перевела на счет злоумышленника 15 тысяч рублей. После чего разговор прервался, и неизвестный перестал выходить на связь. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, – сообщили в ведомстве.

Как стало известно, это случилось 22 октября. Неизвестный позвонил по телефону и представился пенсионерке сотрудником некой компании. Рассказал, что их организация финансово помогает людям, которые стали жертвами мошенников. По классике жанра, злоумышленник пообещал оказать пожилой женщине материальную помощь от фирмы. Но для начала псковичке надо было перевести на счет преступника некоторую сумму денег.

Другой случай произошёл 24 октября. Мошенники обманули ещё одну женщину. Ей на телефон пришло смс. В сообщении говорилось, что с ее банковской карты были совершены покупки. Разумеется, псковичка никаких операций с деньгами не проводила. Чтобы разобраться в непонятной ситуации, потерпевшая позвонила по контактному номеру, и этого злоумышленникам было достаточно.