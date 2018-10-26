2018-10-26T09:52:32+03:00
Общество

Глава Дедовичского района оштрафован на две тысячи рублей

Чиновника наказали за игнорирование законных требований прокурора
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Глава поселка Дедовичи затянул с исполнением требований прокурора, за что положен штраф.Глава поселка Дедовичи затянул с исполнением требований прокурора, за что положен штраф.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дедовичском районе главу поселения «Дедовичи» привлекли к административной ответственности. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, чиновник не выполнил требования прокурора, наложенные на него в ходе другого разбирательства.

Как стало известно, по обращению местной жительницы прокуратура проверила администрацию района на исполнение ими требований Кодекса РФ. В ходе проверки обнаружились нарушения закона. Тогда прокурор района обязал главу городского поселения устранить причины, которые привели к этим нарушениям и представить отчет о выполненной работе.

- Глава района проигнорировал требования прокурора. Информацию об устранении нарушений закона в прокуратуру не представил. Тогда против него возбудили административное дело, - сообщили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушение, а именно неисполнение законных требований прокурора. Главу района наказали в виде штрафа на сумму две тысячи рублей.

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