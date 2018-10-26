2018-10-26T10:19:28+03:00
Авто

Жителей Пскова приглашают на внедорожный тест-драйв

Все желающие смогут испытать и продемонстрировать своё водительское мастерство на одной из экстремальных трасс региона
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Вы можете покорить трассу на автомобилях Mitsubishi самостоятельно или прокатиться как пассажир.Вы можете покорить трассу на автомобилях Mitsubishi самостоятельно или прокатиться как пассажир.
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Жителей Пскова, мечтающих о новеньком внедорожнике, приглашают на необычный тест-драйв. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в компании ООО «САВВА-АВТО», которая является официальным дилером Mitsubishi Motors в Псковской области, мероприятие пройдет 27 октября и будет посвящено Дню автомобилиста. Псковичей приглашают протестировать новенькие внедорожники.

Местом для тест-драйва выбрали мототрассу в Ваулиных Горах. Но помимо этого гостей ждут праздничная программа, площадка для детей, угощения, розыгрыши призов, интерактивная программа.

Организаторы подчеркнули, что предварительная регистрация гарантирует возможность пройти тест-драйв и приглашают всех желающих зарегистрироваться по телефону 8 (8112) 79-79-79.

КОНКРЕТНО

Мероприятие пройдет в ближайшую субботу, 27 октября. Начало – 11:30

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