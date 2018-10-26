2018-10-26T11:07:13+03:00
Общество

Невельская прокуратура помогла сироте получить право на социальную поддержку

Ребенок рос без родителей с 2004 года
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
В Невеле сирота получил льготы только после вмешательства прокуратуры.В Невеле сирота получил льготы только после вмешательства прокуратуры.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Невеле межрайонная прокуратура добилась получения права на социальную поддержку ребенка, который остался без родителей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, с 2004 года несовершеннолетний так и не был поставлен на учет в компетентных органах опеки.

После смерти матери отца ребенка посадили в тюрьму. Несовершеннолетний остался без попечительства родителей. Соответствующий статус он так и не получил. Следовательно, государственная поддержка, которая была ему положена, обошла его стороной. Таким образом, из-за недосмотра органов опеки и попечительства ребенок остался без социальной помощи.

- По обращению невельского жителя межрайонный прокурор добился через суд признания того, что несовершеннолетний с 2004 по 2005 остался без попечительства родителей, - сообщили в ведомстве.

Признание этого статуса на юридическом уровне позволит ему получать дополнительные гарантии по социальной поддержке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФК «Псков - 747» сыграет со смоленским «Днепром» в 14 туре сезона 18/19 ПФЛ
Жителей Пскова приглашают на внедорожный тест-драйв
Глава Дедовичского района оштрафован на две тысячи рублей
В Пскове телефонные мошенники завладели деньгами двух псковичек
В Псковской области повысится стоимость капитального ремонта
В Острове наградили сотрудника ГИБДД, спасшего из пожара пенсионерку
Определились фаворитки первого дня голосования за «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки»
В Псковской области многодетные семьи и родители детей-инвалидов могут не платить налог за транспорт
В Псковской области дети-сироты не будут платить взносы за капремонт и содержание общедомового имущества
В Себеже заключенный попался на наркопреступлении и мелком взяточничестве
На территории Псковской области за 9 месяцев 2018 года найдено 134 поддельные купюры
В Великих Луках злоумышленник украл шесть тысяч рублей
В Великих Луках полицейские поймали похитителя телефона до того, как узнали о преступлении
Забег для малышей старше двух лет организуют на празднике «Маленький чемпион» в Пскове
В псковском фотоконкурсе «Котябрь» определились промежуточные лидеры
В Дедовичском районе муниципальное предприятие незаконно завышало плату за утилизацию мусора
В Псковской области задержали подростка, совершившего насилие над детьми
Когда пройдёт финал «Мисс Псков – 2018»
Больше трех килограммов конопли таможенники не пустили в Псковскую область
Гостям острова Белова скоро придется платить туристический сбор
В Пскове действует общественная приемная, где принимаются голоса за «Великие имена России»
В Псковской области организуют точки для голосования в проекте «Великие имена России»