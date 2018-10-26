Невельская прокуратура помогла сироте получить право на социальную поддержку
В Невеле межрайонная прокуратура добилась получения права на социальную поддержку ребенка, который остался без родителей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, с 2004 года несовершеннолетний так и не был поставлен на учет в компетентных органах опеки.
После смерти матери отца ребенка посадили в тюрьму. Несовершеннолетний остался без попечительства родителей. Соответствующий статус он так и не получил. Следовательно, государственная поддержка, которая была ему положена, обошла его стороной. Таким образом, из-за недосмотра органов опеки и попечительства ребенок остался без социальной помощи.
- По обращению невельского жителя межрайонный прокурор добился через суд признания того, что несовершеннолетний с 2004 по 2005 остался без попечительства родителей, - сообщили в ведомстве.
Признание этого статуса на юридическом уровне позволит ему получать дополнительные гарантии по социальной поддержке.