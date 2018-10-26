ФК «Псков - 747» сыграет со смоленским «Днепром» в 14 туре сезона 18/19 ПФЛ

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-26T11:16:19+03:00

Последние четыре игры псковичи проиграли, но в матче с «Днепром» им может улыбнуться удача. Фото: пресс-служба «Псков-747».

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Футбольный клуб «Псков – 747» встретится со смоленским «Днепром» в 14 туре сезона профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе псковской команды, встреча состоится 26 октября на стадион «СГАФКСТ» в Смоленске.

У псковичей сейчас очень сложная турнирная ситуация. За три тура до перерыва в первенстве команда занимает 10 место и имеет в активе 13 очков. В последних четырех матчах подопечные Игоря Васильева не смогли ни разу победить. Дважды проигрывали крупно: семь мячей пропустили от «Долгопрудного» и три – от подмосковного «Велеса». Встреча с соседями по турнирной таблице может улучшить положение «Пскова-747».

Смоленский «Днепр» занимает перед игрой 11 строчку. На счету команды 11 очков. В случае победы они могут обогнать псковичей в турнирной таблице.

В сезоне 2018/2019 команды уже встречались. Это было в августе, и тогда псковичи праздновали победу со счетом 2:0.

КОНКРЕТНО

Игра начнется в 18.30 по московскому времени.