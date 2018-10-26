2018-10-26T11:16:19+03:00
Спорт

ФК «Псков - 747» сыграет со смоленским «Днепром» в 14 туре сезона 18/19 ПФЛ

Псковичи постараются прервать серию из четырех игр без побед
Виталий Суриков
Поделиться:
Последние четыре игры псковичи проиграли, но в матче с «Днепром» им может улыбнуться удача. Фото: пресс-служба «Псков-747».Последние четыре игры псковичи проиграли, но в матче с «Днепром» им может улыбнуться удача. Фото: пресс-служба «Псков-747».
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Псков – 747» встретится со смоленским «Днепром» в 14 туре сезона профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе псковской команды, встреча состоится 26 октября на стадион «СГАФКСТ» в Смоленске.

У псковичей сейчас очень сложная турнирная ситуация. За три тура до перерыва в первенстве команда занимает 10 место и имеет в активе 13 очков. В последних четырех матчах подопечные Игоря Васильева не смогли ни разу победить. Дважды проигрывали крупно: семь мячей пропустили от «Долгопрудного» и три – от подмосковного «Велеса». Встреча с соседями по турнирной таблице может улучшить положение «Пскова-747».

Смоленский «Днепр» занимает перед игрой 11 строчку. На счету команды 11 очков. В случае победы они могут обогнать псковичей в турнирной таблице.

В сезоне 2018/2019 команды уже встречались. Это было в августе, и тогда псковичи праздновали победу со счетом 2:0.

КОНКРЕТНО

Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Невельская прокуратура помогла сироте получить право на социальную поддержку
Жителей Пскова приглашают на внедорожный тест-драйв
Глава Дедовичского района оштрафован на две тысячи рублей
В Пскове телефонные мошенники завладели деньгами двух псковичек
В Псковской области повысится стоимость капитального ремонта
В Острове наградили сотрудника ГИБДД, спасшего из пожара пенсионерку
Определились фаворитки первого дня голосования за «Мисс Псков – 2018» по версии «Комсомолки»
В Псковской области многодетные семьи и родители детей-инвалидов могут не платить налог за транспорт
В Псковской области дети-сироты не будут платить взносы за капремонт и содержание общедомового имущества
В Себеже заключенный попался на наркопреступлении и мелком взяточничестве
На территории Псковской области за 9 месяцев 2018 года найдено 134 поддельные купюры
В Великих Луках злоумышленник украл шесть тысяч рублей
В Великих Луках полицейские поймали похитителя телефона до того, как узнали о преступлении
Забег для малышей старше двух лет организуют на празднике «Маленький чемпион» в Пскове
В псковском фотоконкурсе «Котябрь» определились промежуточные лидеры
В Дедовичском районе муниципальное предприятие незаконно завышало плату за утилизацию мусора
В Псковской области задержали подростка, совершившего насилие над детьми
Когда пройдёт финал «Мисс Псков – 2018»
Больше трех килограммов конопли таможенники не пустили в Псковскую область
Гостям острова Белова скоро придется платить туристический сбор
В Пскове действует общественная приемная, где принимаются голоса за «Великие имена России»
В Псковской области организуют точки для голосования в проекте «Великие имена России»