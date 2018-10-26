В Порхове мужчина выплатил 600 тысяч рублей сбитой женщине

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-26T11:57:01+03:00

За долги приставы могут не пустить вас заграницу, описать ваше имущество и заморозить банковские счета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приставы объяснили должнику, что ему грозит в случае неоплаты долга

Изменить размер текста: A A

В Порховском районе пострадавшая от наезда женщина получила 600 тысяч рублей компенсации. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, такую сумму назначили в суде виновнику ДТП в суде.

Как стало известно, мужчина совершил наезд на женщину на пешеходном переходе.

- Решение суда должник не торопился выполнять. Таким образом, исполнительный лист по этому делу направили в районный отдел судебных приставов на принудительное исполнение, - сообщили в ведомстве.

После передачи дела в руки приставов, мужчина начал выплачивать задолженность. Но крайне мелкими суммами. В этой связи судебные приставы пришли домой к должнику и обрисовали его дальнейшие перспективы. Описанный исход дела мужчину не удовлетворил. И уже через две недели вся сумма в полном объеме была им выплачена.