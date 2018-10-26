В Порхове мужчина выплатил 600 тысяч рублей сбитой женщине
В Порховском районе пострадавшая от наезда женщина получила 600 тысяч рублей компенсации. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, такую сумму назначили в суде виновнику ДТП в суде.
Как стало известно, мужчина совершил наезд на женщину на пешеходном переходе.
- Решение суда должник не торопился выполнять. Таким образом, исполнительный лист по этому делу направили в районный отдел судебных приставов на принудительное исполнение, - сообщили в ведомстве.
После передачи дела в руки приставов, мужчина начал выплачивать задолженность. Но крайне мелкими суммами. В этой связи судебные приставы пришли домой к должнику и обрисовали его дальнейшие перспективы. Описанный исход дела мужчину не удовлетворил. И уже через две недели вся сумма в полном объеме была им выплачена.