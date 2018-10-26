В Великих Луках мошенник обманул мужчина на 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-26T12:14:13+03:00

Потерпевший остался и без денег, и без стройматериалов

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В Великих Луках ищут мошенника, который обманул мужчину и украл 40 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для того, чтобы провернуть дело, злоумышленник даже открыл фирму-однодневку.

Как стало известно следователям, житель Усвятского района наткнулся в интернете на объявление о продаже пеноблоков. Мужчина позвонил по контактному номеру и пообщался с продавцом. Договор о покупке строительных материалов они составили в офисе в Великих Луках. За приобретение пеноблоков потерпевший отдал 40 тысяч рублей.

- Купленные материалы человек так и не дождался. Телефон в организации оказался выключен. После несколких попыток связаться с продавцом, мужчина обратился за помощью в полицию, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность преступника. Им оказался безработный 35-летний житель Великих Лук. Раньше его уже судили за правонарушения. Злоумышленника продолжают искать.