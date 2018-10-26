2018-10-26T12:41:21+03:00
Общество

В Пскове в пожаре, вызванном непотушенной сигаретой, пострадала женщина

Ее доставили в больницу с отравлением угарным газом
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Пожарные спасли из огня женщину, которая успела надышаться угарным газом.Пожарные спасли из огня женщину, которая успела надышаться угарным газом.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове 25 октября на улице Льва Толстого произошел пожар в восьмиквартирном жилом доме. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

- На ликвидацию пожара прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №3. Пятеро пожарных на двух автоцистернах ликвидировали огонь. В течение около 15 минут работало звено газодымозащитной службы, - сообщили в ведомстве.

На пожаре пострадал один человек. Это 59-летняя псковичка, вредная привычка которой привела к возгоранию. В двухкомнатной квартире пострадавшей повреждены огнем кресло, ковер и постельное белье. Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом.

На данный момент, жизни псковички ничего не угрожает. Она находится в Псковской городской больнице.

В ведомстве также напоминают, что во избежание подобных происшествий лучше всего избавиться от вредной и опасной привычки.

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