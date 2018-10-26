2018-10-26T14:18:34+03:00
Общество

В нескольких районах Псковской области выпал первый снег

В преддверии зимнего сезона следует задуматься о переобувке автомобилей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Снежок запорошил просторы Порховского, Пустошкинского и Дновского районов. Фото: Антон ДрагунСнежок запорошил просторы Порховского, Пустошкинского и Дновского районов. Фото: Антон Драгун
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В некоторых районах Псковской области 26 октября погода одарила жителей первым снегом. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», люди делятся в социальных сетях первыми заснеженными фотографиями.

Снежок запорошил просторы Порховского, Пустошкинского и Дновского районов. Согласно информации Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются и завтра на территории региона. Ночью температура будет -3…+ 2 градуса, а днем + 3…+ 8 градусов.

Сотрудники МЧС напоминают, что дожидаться полноценной зимы и осадков не стоит. Лучше заранее подготовить автотранспорт к зимнему периоду. Переобувать автомобиль следует, когда среднесуточная температура воздуха составит 5 градусов и ниже.

Об устойчивом снежном покрове еще рано говорить, поскольку ноябрь выдаст и оттепельные явления.

КСТАТИ

«Комсомолка» узнала, какая погода будет сопровождать ноябрь.

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