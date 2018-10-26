В Пскове женщинам, изнасиловавшим подругу, грозит срок от 4 до 10 лет

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-26T14:32:28+03:00

На время следствия обвиняемые заключены под стражу на 2 месяца

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В Пскове двух женщин, совершивших сексуальное насилие по отношению к своей подруге, заключили под стражу на 2 месяца. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры города Пскова, такую меру пресечения для обвиняемых избрал суд на время следствия.

– Согласно санкции пункта «а» части 2 статьи 132 Уголовного Кодекса Российской Федерации, обвиняемым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет с ограничением свободы до 2 лет, – сообщили в ведомстве.

Сам же инцидент произошел 21 октября в загородном домике, который женщины сняли для празднования дня рождения одной из них. Обвиняемым не понравилось, что их подруга опоздала на праздник. Вероятно, совершив надругательство над пострадавшей, они хотели ее тем самым проучить за непунктуальность.

Что могло спровоцировать двух взрослых женщин, тем более матерей, на такой преступный аморальный поступок, – остается только предполагать.