Строящиеся фельдшерско-акушерские пункты в Псковской области получат 16 дефибрилляторов

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-26T15:36:15+03:00

В новых ФАПах, которые строятся в Псковской области, смогут оказать экстренную медпомощь. Фото: Александр ГЛУЗ

На закупку медтехники выделено около 1,6 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Псковскую область поступят современные дефибрилляторы. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Государственного комитета Псковской области по фармации и здравоохранению, новые реанимационные аппараты получат фельдшерско-акушерские пункты, которые строятся в районах региона.

- В ближайшее время, до 1 ноября, дефибрилляторы получат новые ФАП в Великолукском (Иваново, Полибино), Гдовском (Чернево, Добручи), Куньинском (Ущицы), Новосокольническом (Бор, Окни), Опоцичком (Макушино, Рубилово), Островском (Подмогилье, Покаты), Порховском (Волышово), Псковском (Ершово, Верхолино, Подборовье-3) и Пыталовском (Бороусы) районах, - сообщили в ведомстве.

С их помощью вырастет качество и доступность медицины в деревнях и селах. Гражданам, которые живут в отдаленных от больницы местах, будут оказывать экстренную медецинскую помощь.

На закупку медтехники выделено порядка 1,6 миллионов рублей из Фонда обязательного медицинского страхования.