2018-10-26T17:45:15+03:00
Общество

В великолукском велоцентре укладывают дорожки и устанавливают освещение

Территорию вокруг планируется благоустроить на следующей неделе
Виталий Суриков
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В Великих Луках подходит к концу строительство велоцентра.В Великих Луках подходит к концу строительство велоцентра.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Строительство великолукского велоцентра подходит к своему завершению. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, строительную площадку проинспектировала первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

Подрядчик укладывает велодорожки и устанавливает освещение. Лесополосу, где будут теперь проезжать велосипедисты, убрали уже давно. Всего длина трассы – 5 километров. Кроме этого подрядчик устроил баскетбольную площадку, чтобы великолучане могли покидать мяч в кольцо в свободное время.

На следующей неделе подрядчик примется за благоустройство территории велоцентра. Для этих целей уже закуплены 60 деревьев и 130 кустарников. Все работы ведутся строго по графику.

КОНКРЕТНО

Великолукский велоцентр, который должен был стать одним из мест массового занятия спортом великолучан, подрядчик должен был сдать в 2017 году, но сорвал все сроки. К работам он снова приступил в 2018 году, когда глава региона Михаил Ведерников договорился о возвращении финансирования проекта.

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