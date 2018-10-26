2018-10-26T18:29:17+03:00
Общество

С должности и.о. заместителя главы администрации Пскова снят Алексей Захаров

Теперь он сможет полностью сосредоточится на руководстве управлением городского хозяйства
Виталий Суриков
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Алексей Захаров сосредоточится на работе на благо Пскова.Алексей Захаров сосредоточится на работе на благо Пскова.Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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Алексей Захаров снят с должности исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пскова. Как рассказал Алексей Геннадьевич в личной беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков», это было решение руководителя администрации.

- Перед управлением городского хозяйства сейчас стоят сложные задачи, - отметил Алексей Захаров. – Здесь сейчас нет заместителя, нет альтернативных кандидатов, которые могли бы возглавить ведомство. А я знаю, как трудиться здесь, результат работы за последние пять лет виден. Будет работать на благо Пскова

Теперь Алексей Геннадьевич сможет вплотную заняться работой в областной столице. Во время последней инспекции Пскова, которая готовится к приему Ганзейских дней, было выявлено несколько проблемных точек, которые необходимо преобразить к празднику. В их число входит территория железнодорожного вокзала, территория торгового дома на улице Яна Фабрициуса и рынок на четырех углах.

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