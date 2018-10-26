С должности и.о. заместителя главы администрации Пскова снят Алексей Захаров
Алексей Захаров снят с должности исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пскова. Как рассказал Алексей Геннадьевич в личной беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков», это было решение руководителя администрации.
- Перед управлением городского хозяйства сейчас стоят сложные задачи, - отметил Алексей Захаров. – Здесь сейчас нет заместителя, нет альтернативных кандидатов, которые могли бы возглавить ведомство. А я знаю, как трудиться здесь, результат работы за последние пять лет виден. Будет работать на благо Пскова
Теперь Алексей Геннадьевич сможет вплотную заняться работой в областной столице. Во время последней инспекции Пскова, которая готовится к приему Ганзейских дней, было выявлено несколько проблемных точек, которые необходимо преобразить к празднику. В их число входит территория железнодорожного вокзала, территория торгового дома на улице Яна Фабрициуса и рынок на четырех углах.