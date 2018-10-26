На базе Псковского государственного университета состоялся ежегодный «Вечер встречи культур»

СЕГОДНЯ 18:23 2018-10-26T18:26:13+03:00

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В Пскове 25 октября в стенах опорного ВУЗа региона состоялся ежегодный и уже, можно сказать, традиционный «Вечер встречи культур». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского государственного университета, иностранные студенты стали главными участниками мероприятия.

«Вечер встречи культур» проводится в третий раз в стенах университета. Это мероприятие сплачивает студентов со всех уголков Земли. На торжественном вечере иностранные студенты из 47 стран знакомятся с российской культурой и демонстрируют свою. Такие праздничные встречи способствуют ускорению адаптации ребят в новом для них месте.

- Студенты сами готовят номера. Некоторые читает стихи или выступает с песнями, для того, чтобы рассказать о красоте своей родины. Другие выступают на языке, понятном каждому - языке танцев, - сообщили в учебном учреждении.

На сегодняшний день в стенах опорного ВУЗа региона обучается более 1 200 студентов из более 45 стран.