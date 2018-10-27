В Великих Луках открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Айсберг»

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-27T11:38:48+03:00

На льду спортивного учреждения прошел первый хоккейный матч

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В Великих Луках состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Айсберг». Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, спортивное сооружение совмещает в себе ледовую арену, два бассейна и несколько тренажерных залов.

На искусственном льду комплекса состоялась и первая хоккейная встреча. Сборная города на Ловати принимала сборную южных районов Псковской области. Первое вбрасывание шайбы произвела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вместе с главой Великих Лук Николаем Козловским.

Бассейны, располагающийся в «Айсберге», подходят как для занятий спортом, так и для занятий оздоровительными процедурами. Здесь созданы все условия для маломобильных граждан.

Построили спортивное сооружение всего за полтора года. «Айсберг» стал одним из объектов проекта «Газпром — детям».

КСТАТИ

В Великих Луках продолжается строительство велоцентра. Подрядчик скоро уже приступит к благоустройству территории.