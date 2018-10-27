В больницах Псковской области появятся новые гастрофиброскопы
В больницах Псковской области появятся семь новых гастрофиброскопов. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации региона, диагностическое оборудование обойдется в 7,6 миллиона рублей.
Гастрофиброскоп предназначен для обнаружение проблем с разными разделами пищеварительного тракта. Через рот пациента вводится специальная волоконная трубка. Врач в режиме реального времени может наблюдать за состоянием пищевода и желудка.
Новое оборудование получат четыре медицинских учреждения. Четыре аппарата передадут детской областной больнице, по одному гастрофиброскопу направят в Псковскую и Великолукскую межрайонную больницу и Псковскую детскую поликлинику.
В скором времени состоится аукцион на закупку аппаратов, средтва на них выделены из бюджета Псковской области.
КСТАТИ
Фельдшерско-акушерские пункты, которые восстанавливают в Псковской области, получат новые дефибрилляторы.