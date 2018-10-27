2018-10-27T11:44:31+03:00
Здоровье

В больницах Псковской области появятся новые гастрофиброскопы

Стоимость нового оборудования - 7,6 миллиона рублей
Виталий Суриков
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Гастрофиброскопы позволят диагностировать проблемы с желудком или другими отделами ЖКТ.Гастрофиброскопы позволят диагностировать проблемы с желудком или другими отделами ЖКТ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В больницах Псковской области появятся семь новых гастрофиброскопов. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации региона, диагностическое оборудование обойдется в 7,6 миллиона рублей.

Гастрофиброскоп предназначен для обнаружение проблем с разными разделами пищеварительного тракта. Через рот пациента вводится специальная волоконная трубка. Врач в режиме реального времени может наблюдать за состоянием пищевода и желудка.

Новое оборудование получат четыре медицинских учреждения. Четыре аппарата передадут детской областной больнице, по одному гастрофиброскопу направят в Псковскую и Великолукскую межрайонную больницу и Псковскую детскую поликлинику.

В скором времени состоится аукцион на закупку аппаратов, средтва на них выделены из бюджета Псковской области.

КСТАТИ

Фельдшерско-акушерские пункты, которые восстанавливают в Псковской области, получат новые дефибрилляторы.

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