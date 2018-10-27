В администрации Псковской области появятся шесть новых управлений и одно представительство

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-27T12:37:13+03:00

Это позволит лучше скоординировать работу органов власти и повысить их эффективность

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В администрации Псковской области произошли структурные изменения. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе органа исполнительной власти, соответствующие указы подписал глава региона Михаил Ведерников.

В первую очередь изменения коснулись управление по связи и массовым коммуникациям. Теперь такой структуры не существует. Её обязанности будут исполнять два новых управления: информационной политики и цифрового развития и связи.

Также в администрации создадут представительство при правительстве России, появятся совершенно новые управления: общественных проектов и молодежной политики, по местному самоуправлению и территориальному развитию, архитектуры и градостроительства, протокола и внешних связей. Больше изменений в структуре аппарата администрации не будет.

- Все изменения - это именно настройка существующих ресурсов, которая позволит систематизировать и повысить эффективность работы органов власти, - отметил глава региона Михаил Ведерников.

КСТАТИ

Все комитеты администрации региона с 1 января 2019 года будут переименованы в управления.