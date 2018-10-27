ФК «Псков - 747» потерпел пятое подряд поражение в 14 туре сезона 18/19 ПФЛ

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-27T12:55:12+03:00

Погода не радовала любителей футбола, снег и холод сопровождали игру. Фото: группа "Спорт в Смоленске" в социальных сетях.

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Футбольный клуб «Псков - 747» проиграл на выезде смоленскому «Днепру» в 14 туре сезона 18/19 профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе псковской команды, для сине-белых это стало уже пятым подряд поражением.

- Предполагалось, что матч будет принципиальный, - отметил тренер псковичей Игорь Васильев. - Игра раскачивалась то в одну то в другую сторону, но хозяева поля реализовали больше моментов. Второй тайм мы сыграли слабо, непонятно почему.

На перерыв сине-белые уходили с преимуществом в один мяч. На точный удар игрока «Днепра» Андрея Титова «Псков - 747» ответил голами Руслана Суродина и Владислава Волкова с пенальти. Во втором тайме псковичи пропусстили еще два раза, а забить не смогли.

«Псков - 747» опустился на 11 строчку турнирной таблицы, пропустив вперед команду из Смоленска. По итогам второго игрового дня тура псковичи могут опустится еще на одну строчку ниже, если свой матч выиграет команда «Луки-Энергия»