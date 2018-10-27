2018-10-27T14:04:45+03:00
Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграет с подмосковным «Велесом» в 14 туре сезона 18/19 ПФЛ

В случае победы великолучане поднимутся с 12 на 11 строчку в первенстве
Виталий Суриков
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Великолучане после сенсационной победы над лидером первенств попробуют закрепить свой успех. Фото: пресс-служба ФК "Луки-Энергия".Великолучане после сенсационной победы над лидером первенств попробуют закрепить свой успех. Фото: пресс-служба ФК "Луки-Энергия".
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Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с подмосковным «Велесом» в 14 туре сезона 2018/2019 профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе великолукской команды, встреча пройдет на стадионе «Спартаковец» в Москве.

«Луки-Энергия» попытается продлить серию побед, которая началась в 13 туре. Великолучане обыграли текущего лидера первенства - «Текстильщик» из Иваново. Встреча прошла на стадионе «Экспресс» 19 октября и завершилась о счетом 2:1.

Победа позволит команде из города на Ловати подняться на 11 строчку в турнирной таблице, обогнав своих соседей из областной столицы - «Псков - 747».

Подмосковный «Велес» уже имеет серию из четырех побед в последних матчах. В предыдущем туре было обыграно «Знамя труда», еще раньше - «Псков — 747». Команда идет на третьем месте, имея в активе 24 очка.

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