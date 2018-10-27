Фермеры недовольны тем, что власти Пскова отменяют ярмарки выходного дня
Фермеры недовольны тем, что власти Пскова отменяют ярмарки выходного дня. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», с подобной жалобой на сайт главы региона обратился Олег Новиков.
- Может быть, там (в городской администрации) считают, что в праздничные дни фермерам не нужно работать и реализовывать свою скоропортящуюся продукцию,а населению города — кушать, - уточняет в своем обращении пскович. - Это единственное место в городе, где один раз в неделю люди имеют возможность купить нормальные продукты по нормальной цене.
Как отметил Олег Новиков, в предыдущую субботу, 20 октября, ярмарку не дали провести из-за проведения дорожных работ на улице Пушкина. Теперь же администрация Пскова ссылается на то, что грядут праздничные выходные, а 3 ноября, по их мнению, красный день календаря.
- Надеюсь на понимание и решение данного вопроса с учётом интересов всех сторон, - подытожил свое обращение к губернатору Псковской области Олег Новиков.