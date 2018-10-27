СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-27T15:11:56+03:00

Они считают, что это вредит как продавцам, так и покупателям

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Фермеры недовольны тем, что власти Пскова отменяют ярмарки выходного дня. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», с подобной жалобой на сайт главы региона обратился Олег Новиков.

- Может быть, там (в городской администрации) считают, что в праздничные дни фермерам не нужно работать и реализовывать свою скоропортящуюся продукцию,а населению города — кушать, - уточняет в своем обращении пскович. - Это единственное место в городе, где один раз в неделю люди имеют возможность купить нормальные продукты по нормальной цене.

Как отметил Олег Новиков, в предыдущую субботу, 20 октября, ярмарку не дали провести из-за проведения дорожных работ на улице Пушкина. Теперь же администрация Пскова ссылается на то, что грядут праздничные выходные, а 3 ноября, по их мнению, красный день календаря.

- Надеюсь на понимание и решение данного вопроса с учётом интересов всех сторон, - подытожил свое обращение к губернатору Псковской области Олег Новиков.