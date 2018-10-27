2018-10-27T16:45:09+03:00
Общество

В псковском фотоконкурсе «Котябрь» четыре претендента на победу набрали больше 300 голосов

Участники меняются местами в тройке лидеров меняются чуть ли не каждый час
Виталий Суриков
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Тройка лидеров выглядит так, хотя, пока автор писал новость, все могло поменяться. Фото: конкурсные фото участников.Тройка лидеров выглядит так, хотя, пока автор писал новость, все могло поменяться. Фото: конкурсные фото участников.
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На сайте «Комсомольской правды — Псков» продолжается голосование за самого осеннего милого кота 2018 года. Уследить за претендентами на победу очень сложно, участники меняются местами в лидирующей тройке меняются очень быстро уже на протяжении двух дней.

По состоянию на четыре часа дня 27 октября, третью строчку в голосовании занимает четвероногий друг Анны Сухониной. За него уже проголосовали 345 раз. Вторую строчку в фотоконкурсе «Котябрь» занимает домашний любимец Татьяны Пеговой. За пушистика проголосовали уже 352 раза. Как видно, отрыв от третьего места совсем небольшой.

Промежуточное первое место занимает вислоухая шотландка Алёны Веретюк. В активе кошечки 354 голоса и совсем небольшой отрыв от преследователей.

В любую минуту в гонку за первую тройку может вернуться и снимок кота Марии Федоровой. Он пока располагается на четвертом месте с 338 голосами читателей «Комсомолки».

КСТАТИ

Голосование в фотоконкурсе «Котябрь» продлится до 4 ноября. После проверки всех результатов на честность, редакция наградит победителей.

КОНКРЕТНО

Партнерами фотоконкурса «Котябрь» стали: ветеринарная клиника «Любовь и забота», салон «GROOM ROOM», магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа», салон стрижек для собак и кошек «Городской стиль», ветеринарная клиники «Юрлемат».

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