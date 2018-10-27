ФК «Луки-Энергия» обыграл московский «Велес» в 14 туре сезона 18/19 ПФЛ

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-27T18:15:39+03:00

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Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл московский «Велес» в 14 туре сезона 2018/2019 профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад». Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе великолукской команды, встреча на стадионе «Спартаковец» завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный мяч забил полузащитник великолучан Леонид Решетников на 70 минуте. В этом моменте есть несколько вопросов к вратарю московской команды, который задолго до удара попятился в противоположный угол. В первом тайме голкипер пенальти в свои ворота парировал.

Теперь великолучане поднялись на 11 строчку в турнирной таблице, обогнав «Псков - 747». В активе команды из города на Ловати 14 очков. Ровно столько, сколько и у смоленского «Днепра», располагающегося строчкой выше по дополнительным показателям. Московский «Велес», уступив великолучанам, прервав свою серию побед из 4 матчей.