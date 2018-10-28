Заведующий кафедры всеобщей истории ПсковГУ рассудил четвертьфинал в «Умницах и умниках»

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-28T11:49:53+03:00

Завкафедрой всеобщей истории и регионоведения Максим Колпаков был весьма милосердным судьёй во время телеэфира.

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Заведующий кафедры всеобщей истории и регионоведения Максим Колпаков рассудил шестую четвертьфинальную встречу известной телевизионной олимпиады школьников «Умницы и умники». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», выпуск передачи вышел на Первом канале 27 октября.

На дорожки телешоу вышли Игнат Дунников, Евгений Ащепков из Москвы и Вера Афтамонова из Санкт-Петербурга. Темой передачи стала жизнь Карла Маркса. Перед выбором пути все участники посоревновались в красноречии.

В этом конкурсе нашлось место шутке. Когда Игнат Дунников рассказывал о величестве Москвы, Юрий Вяземский, ведущий телешоу, резюмировал его выступление: «Сорок секунд. Тем более у вас очень опасная такая тема была. Нашли, что рассказывать псковичу».

Победителем игры стал Евгений Ащепков, который выбрал красную дорожку. Из двух вопросов он правильно ответил на один, избежать вылета ему позволил правильный ответ на дополнительный вопрос.