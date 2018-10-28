Псковские спасатели предостерегают владельцев малых судов от плавания при отрицательных температурах

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-28T14:38:16+03:00

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Псковские спасатели предостерегают владельцев малых судов от плаваний при отрицательных температурах. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, для многих видов плавательных средств период навигации уже закрыт.

Синоптики уже прогнозируют на территории области первые заморозки. Чем это может быть опасно для судовладельцев? Если температура воздуха отрицательная, а температура воды около восьми градусов, может начаться обледенение лодки. Судно может потерять управляемость и устойчивость. Ветреная погода поспособствует тому, что лодка перевернется, а ее владелец окажется в воде.

Поскольку судовладелец оденется в плавание тепло, это помешает ему держаться на воде. Одежда намокнет и станет тянуть на дно. Плюс ко всему организму грозит переохлаждение.

КОНКРЕТНО

Перед плаванием надо проверить снаряжение лодки. Осматривать ее на наличие обледенения. Если оказались в воде, то не поддаваться панике, не делать резких движений, по возможности плыть держась за лодку в сторону берега.