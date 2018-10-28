2018-10-28T16:00:25+03:00
Общество

Кондукторы «Псковпасажиравтотранса» просят псковичей не оплачивать проезд копейками и быть терпимее

В магазинах продавцы могут отдать мелочь инкассаторам, а кондуктору придется ходить с ней весь день
Виталий Суриков
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В псковских автобусах, по возможности, оплачивайте проезд купюрами не больше 100 рублей, и не копеечными монетами.В псковских автобусах, по возможности, оплачивайте проезд купюрами не больше 100 рублей, и не копеечными монетами.Фото: Владимир Кольцов
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Кондукторы «Псковпассажиравтотранса» обратились к псковичам в социальных сетях. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», они попросили жителей областной столицы не оплачивать проезд копеечными монетами и быть терпимее.

- Очень тяжело, когда начинают мелочь отдавать по рублю, пятьдесят копеек и, ужас, десятикопеечные монеты, - написала кондуктор транспортного предприятия, пожелавшая остаться неизвестной, в группе «Подслушано Псков» в социальной сети «Вконтакте». - Людей бывает много, а ты стоишь ковыряешься с этой горстью мелочи.

Женщина отмечает, что мелкие деньги можно тратить в магазинах, где их потом заберет инкассация. Кондуктору с ними придется ходить весь день.

- Да и вообще работа кондуктора неблагодарная, - резюмировала псковичка - встаешь в 4-5 утра, потом каждый второй тебе нахамит и выскажет все, что он думает о графике движения автобусов. Хотя ты к этому отношения не имеешь.

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Владимир Ранцевич

- Терпения - кондукторам, понимания - пассажирам.

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