2018-10-28T18:06:59+03:00
Общество

В Псковском фотоконкурсе «Котябрь» на втором и третьем месте сменились участники

Вместо пушистиков Татьяны Пеговой и Анны Сухониной там располагаются питомцы Арина Мясниковой и Марины Федоровой
Виталий Суриков
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Лидирующая тройка на время зафиксировалась, ждем продолжения борьбы. Фото: конкурсные фотографии участников.Лидирующая тройка на время зафиксировалась, ждем продолжения борьбы. Фото: конкурсные фотографии участников.
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На сайте «Комсомолки» очень активно и непредсказуемо продолжается голосование фотоконкурса «Котябрь». Сегодня, 28 октября, лидирующая тройка поменялась почти на 70% по сравнению с предыдущим днем.

На первом месте закрепилась любимица Алёны Веретюк. Читатели «Комсомолки» проголосовали за нее уже 757 раз. Но в этом голосовании считать это заявкой на победу еще рано.

От лидера немного отстает питомец Арины Мясниковой. К вечеру 28 октября за пушистика проголосовали 676 раз, хотя еще вчера он находился в конце пятерки лидеров.

На третьем месте располагается кот Марины Федоровой. Сутки назад он располагался на четвертом месте, а сейчас уже в тройке. У него 527 голосов.

КСТАТИ

Голосование в фотоконкурсе «Котябрь» закончится через неделю, 4 ноября.

КОНКРЕТНО

Партнерами фотоконкурса «Котябрь» стали: ветеринарная клиника «Любовь и забота», салон «GROOM ROOM», магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа», салон стрижек для собак и кошек «Городской стиль», ветеринарная клиники «Юрлемат».

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