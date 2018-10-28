В Псковском фотоконкурсе «Котябрь» на втором и третьем месте сменились участники
На сайте «Комсомолки» очень активно и непредсказуемо продолжается голосование фотоконкурса «Котябрь». Сегодня, 28 октября, лидирующая тройка поменялась почти на 70% по сравнению с предыдущим днем.
На первом месте закрепилась любимица Алёны Веретюк. Читатели «Комсомолки» проголосовали за нее уже 757 раз. Но в этом голосовании считать это заявкой на победу еще рано.
От лидера немного отстает питомец Арины Мясниковой. К вечеру 28 октября за пушистика проголосовали 676 раз, хотя еще вчера он находился в конце пятерки лидеров.
На третьем месте располагается кот Марины Федоровой. Сутки назад он располагался на четвертом месте, а сейчас уже в тройке. У него 527 голосов.
КСТАТИ
Голосование в фотоконкурсе «Котябрь» закончится через неделю, 4 ноября.
КОНКРЕТНО
Партнерами фотоконкурса «Котябрь» стали: ветеринарная клиника «Любовь и забота», салон «GROOM ROOM», магазин аквариумистики и зоотоваров «Природа», салон стрижек для собак и кошек «Городской стиль», ветеринарная клиники «Юрлемат».
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