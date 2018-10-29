2018-10-29T09:52:15+03:00
Общество

В Пушкиногорском районе «Комбинат коммунальных услуг» работал с нарушением лицензионных требований

Найденные нарушения могли навердить окружающей среде
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За устройство свалки пушкиногорскую организацию наказали штрафом.За устройство свалки пушкиногорскую организацию наказали штрафом.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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В Пушкиногорском районе природоохранная прокуратура проверила муниципальное предприятие «Комбинат коммунальных услуг». У организации нашлись серьезные нарушения по требованиям лицензии. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, неграмотное обращение с отходами и их утилизацией вредили окружающей среде.

- На основании лицензии предприятие работало с твердыми коммунальными отходами четвертого класса опасности. Они собирали, перевозили и выбрасывали отходы на местной свалке вблизи деревни Жарки, - сообщили в ведомстве.

Учитывая класс опасности, на свалке нет ни ограждений, ни траншеи. Весовая зона также отсутствует. Автомашины не подключены к системе мониторинга за транспортом, а водители работают без должной подготовки и сертификатов. Все выявленные нарушения наносили угрозу окружающей среде и жителям ближайшей деревни.

В связи с этим директора предприятия оштрафовали на пять тысяч рублей и обязали устранить нарушения.

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