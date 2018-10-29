2018-10-29T12:19:17+03:00
Происшествия

В Пскове житель Опочки хотел вынести из магазина 4 палки колбасы и 12 упаковок сыра

Его планам помешала Росгвардия
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Бдительные продавцы не дали шанса жителю Опочки украсть еду из магазина.Бдительные продавцы не дали шанса жителю Опочки украсть еду из магазина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове вневедомственная охрана задержала подозреваемого в краже из магазина на Рижском проспекте. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, злоумышленником оказался 21-летний житель Опочки.

- Патруль охраны находился на маршруте, когда получили сигнал «Тревога» из магазина. Стражи порядка незамедлительно приехали на место происшествия, где и задержали злоумышленника - сообщили в ведомстве.

Как стало известно, внимание сотрудников магазина привлек подозрительный молодой человек. Парень пытался незаметно вынести из торгового зала четыре палки колбасы и двенадцать упаковок сыра. Заподозрив неладное, продавцы магазина вызвали сотрудников вневедомственной охраны.

Молодого человека отвезли в ближайший отдел полиции, где теперь и будут решать, что делать с незадачливым вором.

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