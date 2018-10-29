В Себежской районе за попытку незаконного пересечения границы задержали азиатов

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-29T15:39:54+03:00

У троих мигрантов были паспорта, но визы оказались просроченные. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Изменить размер текста: A A

В Себежском районе вблизи деревни Белые Ключи пограничники задержали четырех иностранных граждан. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, злоумышленники любой ценой хотели перебраться в страны Евросоюза.

– У мигрантов не было всех необходимых документов для пересечения границы законным способом. Но они решили перейти на территорию другого государства, – сообщили в ведомстве.

Правонарушителей задержали в нескольких километрах от государственной границы, когда они обходили пункты пропуска. Нелегалами оказались граждане одной из стран Юго-Восточной Азии. У троих из них были документы, удостоверяющие их личность, но российские визы давно утратили срок действия. А вот у 19-летней девушки и вовсе паспорт отсутствовал.

В ходе проверки, сотрудники ведомства выяснили, что трое иностранцев в России – с 2015 года. А девушка прилетела недавно по многократной визе.

Всю четверку задержали на 48 часов для принятия решения.